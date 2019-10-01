ЕК не получила предложений по ситуации с ирландской границей после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия так и не получила от Великобритании предложений по ситуации с ирландской границей после Brexit, которые бы удовлетворяли всем требованиям Евросоюза, при том что страна может покинуть ЕС примерно через месяц, сказала представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева на брифинге.

ЕС и Великобритания вернулись к диалогу по проблеме Brexit несколько недель назад. Ранее сообщалось, что страна представила Еврокомиссии ряд документов по вопросу Brexit.

"Мы не получили от Великобритании каких-либо предложений, которые бы удовлетворяли всем целям "бэкстоп", о которых мы напоминали и достижения которых требовали. Это Великобритания должна представить работоспособные решения, которые бы удовлетворяли всем требованиям "бэкстоп": предотвращению появления жесткой границы, сохранению сотрудничества между югом и севером (на острове, где располагаются Ирландия и Северная Ирландия) и экономики на всем острове, защите единого рынка ЕС и места Ирландии в нем", - сказала она.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Договор об отделении – то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и достаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.