Посольство Швеции получило приглашение для Греты Тунберг выступить в ГД

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство Швеции в Москве получило письмо российского депутата с приглашением для шведской эко-активистки Греты Тунберг выступить в с речью для молодёжи в Госдуме, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Да, мы получили это письмо", - сказали в посольстве Швеции в РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ.

Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.