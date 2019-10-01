Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T16:47Z
https://ria.ru/20191001/1559318509.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155932/34/1559323466_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_dbe0c910241993d11841c119a3be85bd.jpg
РИА Новости

Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

14:48 01.10.2019 (обновлено: 16:47 01.10.2019)
6151
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Именно так Сергеев охарактеризовал результаты опроса, который проводился среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН с 26 по 30 сентября.
Президент РАН Александр Сергеев
14:40РИА Новости
Глава РАН: число публикаций не должно быть главным критерием оценки ученого
Глава академии отметил, в Дальневосточном отделении все респонденты считают, что реформа плохо отразилась на состоянии науки. С ними согласны 94 процента членов историко-филологического подразделения.
В то же время, по мнению 28 процентов сотрудников медицинского отделения, перемены были полезными. Аналогичного мнения придерживается четверть опрошенных работников сельскохозяйственного отделения.
Как заявил Сергеев, реформирование РАН и фундаментальных научных исследований проводится без учета мнения самих академиков.

"Ученые любят, когда с ними советуются при проведении различных реформ, и очень негативно воспринимают, когда эти реформы безальтернативно спускаются сверху", — сказал он.

Реформа системы государственных академий наук стартовала в 2013 году. В результате нее к "большой" РАН присоединили академии медицинских и сельскохозяйственных наук.
Научные институты передали в ведение Федерального агентства научных организаций, с 2018 года после ликвидации ФАНО они подчиняются Минобрнауки.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
28 июня, 08:00Правительство онлайн
Михаил Котюков о поддержке молодых ученых
42213271251
Обсудить 15
Александр СергеевРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Это не только ученые почувствовали, но даже само население всей страны. За это надо "благодарить" президента и его окружение.
1 октября, 15:04
ВЛВладислав Леве
15101013
Академикам не нравится, что их урезали в доходе. А молодых учёных, занимающихся реальной наукой, стали поощрять. Всё упирается в деньги, которых где-то убыло, а где-то прибыло.
1 октября, 17:38
mm3minaeva
1700002
Рекомендуем
Грозный
В Чечне появится научно-образовательный консорциум "Вернадский"
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России планируют изменить правила получения гражданства
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Лента
новостей
Саммит ЕАЭС в Ереване
Лидеры стран ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Капельница в детской больнице
В Минздраве обвинили онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России
Появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Сергей Лукьяненко: VR-проект "Лунная станция" интереснее виртуальных игр
Лента новостейМолния