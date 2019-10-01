Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Именно так Сергеев охарактеризовал результаты опроса, который проводился среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН с 26 по 30 сентября.

Глава академии отметил, в Дальневосточном отделении все респонденты считают, что реформа плохо отразилась на состоянии науки. С ними согласны 94 процента членов историко-филологического подразделения.

В то же время, по мнению 28 процентов сотрудников медицинского отделения, перемены были полезными. Аналогичного мнения придерживается четверть опрошенных работников сельскохозяйственного отделения.

Как заявил Сергеев, реформирование РАН и фундаментальных научных исследований проводится без учета мнения самих академиков.

"Ученые любят, когда с ними советуются при проведении различных реформ, и очень негативно воспринимают, когда эти реформы безальтернативно спускаются сверху", — сказал он.

Реформа системы государственных академий наук стартовала в 2013 году. В результате нее к "большой" РАН присоединили академии медицинских и сельскохозяйственных наук.