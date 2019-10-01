Латвийские военные по ошибке рассылали секретные документы, пишут СМИ

"Эти сообщения предоставляют оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени. Большая часть этой информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии", - сообщает издание.