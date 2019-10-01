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РИА Новости

Латвийские военные по ошибке рассылали секретные документы, пишут СМИ

15:10 01.10.2019
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© Flickr / NATOУчения в Латвии
Учения в Латвии
© Flickr / NATO
Учения в Латвии. Архивное фото
РИГА, 1 окт – РИА Новости. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии 1,5 месяца по ошибке рассылали посторонним лицам секретную оперативную информацию, в том числе касающуюся российской военной техники, сообщает во вторник интернет-версия газеты Diena.
В распоряжении издания есть скриншоты с десятками текстовых сообщений.
"Эти сообщения предоставляют оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени. Большая часть этой информации касается иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии", - сообщает издание.
По данным Diena, в течении длительного периода посторонним отправлялась и гораздо более конфиденциальная информация, включающая, например, данные о том, когда в НВС объявляли боевую тревогу.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пока никак не прокомментировал эту информацию.
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