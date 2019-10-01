Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:41Z
https://ria.ru/20191001/1559318172.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153136/25/1531362540_99:354:2270:1575_1036x0_80_0_0_bf1884866d9baa6fe827c3fe3b930605.jpg
РИА Новости

Севморпуть может стать глобальной "зеленой" трассой, заявили в МИД

14:41 01.10.2019
333
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЧукотское море
Чукотское море
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
ОСТРОВ ВАЛААМ (КАРЕЛИЯ), 1 окт - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) может стать международной экологически чистой трассой для перевозки грузов, на которой выбросы парниковых газов будут минимальными, и способен внести реальный вклад в оздоровление энергетических балансов Европы и Азии, считает посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов.
"СМП имеет все предпосылки стать глобальной "зеленой" судоходной артерией, поскольку на транспортировку товаров из Европы в Азию и обратно тратится меньше топлива и ресурсов и, соответственно, углеродный след меньше, чем при транспортировке через Суэцкий канал", - отметил Корчунов, слова которого приведены в материалах к восьмой международной встрече государств-членов Арктического совета, проходящей в России под эгидой Совета безопасности РФ.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
12 сентября, 03:12РИА Новости
В Швеции отметили безопасность Севморпути и оценили его влияние на экологию
"Ледоколы на атомной тяге не дают выбросов, и не было случаев аварий с ними. У России к тому же имеется огромный опыт их строительства и эксплуатации", - напомнил Корчунов. Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, которому в нынешнем году исполнилось 60 лет. Сейчас в эксплуатацию вводятся и ледоколы, работающие на экологически чистом сжиженном природном газе, добавил дипломат.
"Развитие СМП ориентировано в значительной степени на экспорт сжиженного природного газа и будет вносить реальный вклад в оздоровление энергетических балансов Европы и Азии", - подчеркнул Корчунов.
"СМП позволяет укреплять не только диверсификацию поставок энергоносителей, повышая энергобезопасность регионов, но также транспортную безопасность, имеет меньше политических уязвимостей, чем южные маршруты, пролегающие через неспокойные регионы", - отметил он.
Нынешняя встреча проходит на борту теплохода, который следует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии обсуждается сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов
7 сентября, 09:51РИА Новости
В МИД рассказали об интересе зарубежных компаний к инвестициям в Севморпуть
На встрече представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны.
900010
Обсудить 0
Северный морской путьМИД РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев призвал не допускать создания разделительных линий в Арктике
РИА
Новости
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ
Эксперты: санкции США существенно не повлияют на поставки с "Ямала СПГ"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Реформа РАН проходит без консультаций с учеными, заявил Сергеев
Лента
новостей
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условие устойчивого развития Арктики
LIVE: Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС
Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС. Прямая трансляция
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп поздравил Си Цзиньпина и жителей Китая с годовщиной образования КНР
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
Путин: конференция по Арктике поможет в решении непростых задач в регионе
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019
Россия опережает по финансированию науки Англию и Францию
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи
Путин назвал темы предстоящей встречи с Роухани
Трансформаторы подстанции
Иордания, Сирия и Ливан планируют связать электросети до конца года
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
В РАН отметили снижение числа молодых ученых в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Сергей Лукьяненко: VR-проект "Лунная станция" интереснее виртуальных игр
Лента новостейМолния