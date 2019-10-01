Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:42Z
https://ria.ru/20191001/1559318138.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155766/00/1557660055_0:0:2928:1648_1036x0_80_0_0_c65b6632e63fb6c1d99d99e0b97a80d2.jpg
РИА Новости

Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России

14:41 01.10.2019 (обновлено: 14:42 01.10.2019)
3826
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании ПАСЕ, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность в связи с ситуацией на несогласованных митингах летом в РФ.
Страны Запада не раз комментировали проходившие летом в Москве несогласованные митинги, однако подобные акции в частности во Франции, Германии, где правоохранители применяли силу против протестующих, оставались без комментариев и оценок.
"В России, где подавление манифестаций этим летом вызывает законную обеспокоенность, которую Франция разделяет и по вопросу которой она ясно высказывалась", - сказал Макрон. Трансляция его выступления ведется на сайте Парламентской Ассамблеи.
Ранее ПАСЕ большинством голосов поддержала предложение Бюро ассамблеи включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал данное предложение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если у Парламентской ассамблеи Совета Европы есть конструктивные вопросы по протестам в Москве, то представители России всегда готовы дать пояснения.
Несанкционированная акция в Москве
24 сентября, 14:08РИА Новости
В России летом на несогласованных акциях задержали 225 несовершеннолетних
По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обсуждение в ПАСЕ протестных акций в Москве является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных оценок несистемной оппозиции. Он подчеркнул, что в РФ рассчитывают на беспристрастные оценки этих событий.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
1228215949
Обсудить 14
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыЭммануэль МакронФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
он бы с желтыми желетами обеспокоенность проявлял ....
1 октября, 14:43
Брат Ли
5520005
а у нас задержания желтых жилетов в Париже вызывают беспокойства....)))
1 октября, 16:14
Сан Саныч
2140002
Рекомендуем
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Лента
новостей
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин ответил на претензии грузинской журналистки
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
18:04Сергей Лукьяненко: VR-проект "Лунная станция" интереснее виртуальных игр
Лента новостейМолния