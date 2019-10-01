Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании ПАСЕ, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность в связи с ситуацией на несогласованных митингах летом в РФ.

Страны Запада не раз комментировали проходившие летом в Москве несогласованные митинги, однако подобные акции в частности во Франции, Германии, где правоохранители применяли силу против протестующих, оставались без комментариев и оценок.

"В России, где подавление манифестаций этим летом вызывает законную обеспокоенность, которую Франция разделяет и по вопросу которой она ясно высказывалась", - сказал Макрон. Трансляция его выступления ведется на сайте Парламентской Ассамблеи

Ранее ПАСЕ большинством голосов поддержала предложение Бюро ассамблеи включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал данное предложение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если у Парламентской ассамблеи Совета Европы есть конструктивные вопросы по протестам в Москве, то представители России всегда готовы дать пояснения.

По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обсуждение в ПАСЕ протестных акций в Москве является попыткой задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов и продвижения политизированных оценок несистемной оппозиции. Он подчеркнул, что в РФ рассчитывают на беспристрастные оценки этих событий.