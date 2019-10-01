Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

Каспийское море (Каспий) – крупнейший на Земле замкнутый водоем, бессточное солоноватое озеро. Расположено на южной границе Азии и Европы, омывает берега России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана. Из-за размеров, своеобразия природных условий и сложности гидрологических процессов Каспий принято относить к классу замкнутых внутриматериковых морей.

Уровень воды в море находится на отметке около 27 метра ниже уровня Мирового океана, площадь составляет около 390 тысяч квадратных километров, объем – 78 тысяч кубических километров. Наибольшая глубина моря – 1025 метров. При ширине от 200 до 400 километров море вытянуто по меридиану на 1030 километров.

Впервые проблема политико-правового статуса Каспийского моря возникла после Персидского похода Петра I (1722-1723) и русско-иранских войн (1804-1813, 1826-1828). Последовавшие за этими походами и войнами Петербургский (1723), Рештский (1729), Гюлистанский (1813) и Туркманчайский (1828) российско-персидские трактаты предоставили России исключительное право иметь военный флот на Каспийском море "на вечные времена". Персия сохраняла право только на торговое судоходство. Среди российско-персидских договоров второй половины XIX века важное место в кодификации Каспия занимают также конвенции 1881 и 1893 годов, уточняющие границы России и Персии. Эти юридические установки действовали вплоть до 1917 года.

После революции 1917 года в России новое большевистское правительство отказалось от своего исключительного военного присутствия на Каспийском море. Договор между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 года объявил недействительными все соглашения, заключенные до него царским правительством. Каспийское море стало водоемом общего пользования сторон: обоим государствам предоставлялись равные права свободного судоходства. В подписанном в 1940 году советско-иранском договоре подтверждались основные положения прежних соглашений, предусматривавшие пребывание в его водах судов только этих двух прикаспийских государств. Правовой режим Каспийского моря основывался на двух соглашениях, подписанных между Ираном и СССР в 1921 и 1940 годах.

Однако после смены геополитических реалий в 1990-х годах количество прикаспийских государств выросло до пяти и возникла необходимость в регулировании статуса моря на основе многостороннего соглашения. Каспий как внутриконтинентальный водоем не подпадает под действие норм международного морского права, поскольку не имеет естественного выхода в Мировой океан и сообщается с ним лишь через Азовское море с помощью Волго-Донского судоходного канала.

В 1996 году специальной группой на уровне заместителей глав МИД пяти прикаспийских государств началась работа над проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Вопросы правового статуса Каспия стали ключевой темой на совещаниях глав МИД, а также на встречах президентов стран "каспийской пятерки".

Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Неурегулированность статуса Каспия являлась одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркмении и через Азербайджан по дну моря.

12 августа 2018 года лидеры пяти стран – России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении – подписали Конвенцию по правовому статусу Каспийского моря.

Конвенцией устанавливается , что стороны реализуют суверенитет, суверенные и исключительные права, а также осуществляют юрисдикцию на Каспийском море.

В соответствии с документом, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, и рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам. Внешняя граница территориальных вод является государственной границей. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство.

Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам.

Осуществления плавания в Каспийском море, прохода в/из него осуществляется исключительно судами под флагом каждой из стран.

В документе также отмечается, что при реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, а также определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В конвенции подчеркивается, что подписавшие ее стороны взаимодействуют в целях противодействия международному терроризму и его финансированию, незаконному обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, браконьерству, предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю, а также иных преступлений на Каспийском море.

Конвенция подлежит ратификации . Ратификационные грамоты сдаются на хранение Республике Казахстан, выполняющей функции депозитария. Конвенция вступает в силу с даты получения депозитарием пятой ратификационной грамоты.

19 сентября 2019 года Госдума РФ ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, 25 сентября документ был одобрен Советом Федерации.

1 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.