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РИА Новости

Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

12:57 01.10.2019 (обновлено: 14:07 01.10.2019)
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© РИА Новости / Константин ГаранинСамоподъемная плавучая буровая установка "Астра" в Каспийском море
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море
© РИА Новости / Константин Гаранин
Самоподъемная плавучая буровая установка "Астра" в Каспийском море. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, соответствующий федеральный закон опубликовали на официальном портале правовой информации.
Конвенция была подписана в Актау 12 августа 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
14 августа 2018, 09:55РИА Новости
О контроле "караванных путей". Главное в Каспийской конвенции
Государственная дума приняла документ 19 сентября, Совет Федерации одобрил его 25 сентября.
Конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря.
Вводятся механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.
Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.
В пояснительной записке к федеральному закону говорится, что конвенция должна сделать отношения партнеров по региону более стабильными и предсказуемыми. Условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов станут более благоприятными.
Каспийское море
12 августа 2018, 16:38РИА Новости
Каспийское мореВ Актау 12 августа 2018 года прошел саммит "каспийской пятерки", по итогам которого лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подробнее о достигнутых договоренностях — в инфографике Ria.ru.
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Каспийское мореВладимир ПутинРоссияПолитика
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