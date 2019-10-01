Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Каспийское море В Актау 12 августа 2018 года прошел саммит "каспийской пятерки", по итогам которого лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подробнее о достигнутых договоренностях — в инфографике Ria.ru.