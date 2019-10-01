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РИА Новости
Культура

Продюсеры рассказали о первой гей-паре в мультсериале "Звездные войны"

22:05 01.10.2019
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© Фото : youtube-канал Star WarsКадр мультфильма "Dangerous Business"
Кадр мультфильма Dangerous Business
© Фото : youtube-канал Star Wars
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Продюсеры подтвердили, что в мультсериале "Звездные войны: Сопротивление" появилась первая гей-пара, сообщает Independent.
У фанатов и раньше вызывали вопросы отношения между Оркой (Бобби Мойнахан) и Фликсом (Джим Раш) — двумя инопланетянами, которые поставляют запчасти для космического корабля.
Выступая на подкасте Coffe with Kenobi, исполнительные продюсеры подтвердили романтическую связь между персонажами: "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что они пара. Они совершенно точно гей-пара, и мы гордимся этим".
Мойнахан рассказал, что почувствовал огромное облегчение, узнав, что он может теперь открыто говорить о сексуальности пары.
События "Сопротивления" разворачиваются за шесть месяцев до "Звездных войн: Пробуждение силы".
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