В Москве простились с Марком Захаровым

На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком" в Москве

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прощание с выдающимся режиссером и худруком "Ленкома" Марком Захаровым продлилось более трех часов, в последний путь его проводили продолжительными овациями, передает корреспондент РИА Новости.

Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось в стенах родного театра, позднее его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Очередь из желающих проститься с выдающимся режиссером выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь Захарова проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!".

Прощание посетили, в частности, режиссеры Армен Джигарханян, Александр Ширвиндт, Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, худрук театра "Современник" Галина Волчек, актриса Инна Чурикова с супругом Глебом Панфиловым, ведущие Иван Ургант, Леонид Каневский, Ильдар Жандарев и Борис Берман, писатель Аркадий Инин, вице-премьер правительства Ольга Голодец, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, советник президента по культуре Владимир Толстой.