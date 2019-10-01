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РИА Новости

Источник рассказал о семье погибшего при нападении в Москве сотрудника СК

14:25 01.10.2019
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© АГН "Москва"Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
© АГН "Москва"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Жена и ребенок остались у погибшего при нападении в Москве сотрудника Следственного комитета, сообщил РИА Новости информированный источник.
Как ранее сообщило ведомство, офицер СК РФ полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения. Во вторник он организовывал прием граждан у проходной ведомства в Техническом переулке и получил смертельное ранение от одного из посетителей.
"У погибшего сотрудника остались жена и ребенок", - сообщил источник.
Обстановка на месте нападения на сотрудника СК в Москве
13:44РИА Новости
СМИ опубликовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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