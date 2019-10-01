В РАН проанализируют доклад по борьбе с фальсификацией научных данных

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Отделения РАН проанализируют данные комиссии по противодействию фальсификации научных исследований о плагиате в научных работах ряда ученых, претендующих на избрание в Академию наук, заявил президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в РИА Новости.
Ранее комиссия РАН выявила нарушения в научных работах более 50 кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Выборы должны пройти в середине ноября.
"Сейчас отделения анализируют эту информацию, которая получена. Существует обратная связь с комиссией. И после того, как будет проведен этот анализ, мы на сайте РАН вывесим результаты. Если действительно мы увидим, что какие-то кандидаты оказались неправильно затронуты посредством таких формулировок, то все всякого сомнения им будет принесено извинение. Мы меры принимаем", - сказал Сергеев.
По его словам, комиссия поспешила с публикацией данных до их перепроверки. "В данном случае этого не произошло, и комиссия опубликовала на своем портале результаты, не согласовав их с профильными отделениями", - отметил президент РАН.
По его мнению, прозрачность РАН перед обществом и СМИ обернулась академии боком. "В каком-то смысле мы перестарались", - отметил он.