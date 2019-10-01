В РАН проанализируют доклад по борьбе с фальсификацией научных данных

"Сейчас отделения анализируют эту информацию, которая получена. Существует обратная связь с комиссией. И после того, как будет проведен этот анализ, мы на сайте РАН вывесим результаты. Если действительно мы увидим, что какие-то кандидаты оказались неправильно затронуты посредством таких формулировок, то все всякого сомнения им будет принесено извинение. Мы меры принимаем", - сказал Сергеев.