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РИА Новости

Напавший на сотрудника СК мужчина находится на учете в психдиспансере

14:17 01.10.2019
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© АГН "Москва"Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
© АГН "Москва"
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Нанесший смертельное ранение сотруднику Следственного комитета России находится на учете в психоневрологическом диспансере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В СК РФ сообщили, что раненный скончался.
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"С нападавшим, который был сразу же задержан, работают следователи, проводится его допрос. Начат сбор характеризующего материала на задержанного. По предварительной информации мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния", - сказала она.
Отмечается, что следователи тщательно оценят все обстоятельства нападения на офицера.
"Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона. Сотрудники всего ведомства скорбят вмести с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина", - добавила Петренко.
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