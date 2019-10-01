Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:15Z
https://ria.ru/20191001/1559316348.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155930/99/1559309917_0:369:2984:2048_1036x0_80_0_0_4482c56371db3ef2422578d72c5515ac.jpg
РИА Новости

СМИ: получивший огнестрельное ранение в Гонконге оказался школьником

14:10 01.10.2019 (обновлено: 14:15 01.10.2019)
366
© AP Photo / Kin CheungПолиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
© AP Photo / Kin Cheung
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Получивший огнестрельное ранение протестующий в Гонконге оказался школьником, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее СМИ сообщили, что полицейский в Гонконге выстрелил в протестующего из боевого оружия, пострадавший был госпитализирован. По данным телерадиокорпорации RTHK, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск) в районе Цуаньвань.
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
13:18РИА Новости
В Гонконге задержали 51 подозреваемого в изготовлении коктейлей Молотова
По данным газеты, пострадавший учился в пятом классе средней школы. Согласно гонконгской системе образования, ему должно быть около 16 лет. Подруга пострадавшего сообщила газете, что школьник, который был доставлен в больницу Принцесса Маргарет, находится в критическом состоянии. В настоящее время его оперируют. В больницу приехали родители школьника, а также два юриста, чтобы оказать консультативные услуги.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
13:10РИА Новости
В Гонконге 15 человек госпитализированы после столкновений, сообщили СМИ
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
811014
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп подтвердил планы возобновить переговоры с КНДР
РИА
Новости
Президент Перу Мартин Вискарра
Распущенный президентом Перу конгресс объявил о его отстранении от власти
Президент США Дональд Трамп
В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа
Полицейский в Афганистане
В Афганистане не менее 11 силовиков погибли в результате атаки талибов
Лента
новостей
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
Репортера RTHK ранили во время протестов в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
Гонконгская полиция разгоняет протестующих водой с красителем
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
В Гонконге 15 человек госпитализированы после столкновений, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после смерти десятиклассника на физкультуре в школе на Алтае
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
СМИ: в Гонконге полицейский выстрелил по демонстранту из боевого оружия
Украинский военный
В ДНР сообщили об уничтожении БПЛА силовиков в Донбассе
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ
Эксперты: санкции США существенно не повлияют на поставки с "Ямала СПГ"
Участник протестов в Гонконге наводит в сторону полиции лазерную указку
В Гонконге в результате столкновений госпитализировали 31 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
Лента новостейМолния