СМИ: получивший огнестрельное ранение в Гонконге оказался школьником

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Получивший огнестрельное ранение протестующий в Гонконге оказался школьником, сообщает газета Получивший огнестрельное ранение протестующий в Гонконге оказался школьником, сообщает газета South China Morning Post

Ранее СМИ сообщили, что полицейский в Гонконге выстрелил в протестующего из боевого оружия, пострадавший был госпитализирован. По данным телерадиокорпорации RTHK, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (11.00 мск) в районе Цуаньвань.

По данным газеты, пострадавший учился в пятом классе средней школы. Согласно гонконгской системе образования, ему должно быть около 16 лет. Подруга пострадавшего сообщила газете, что школьник, который был доставлен в больницу Принцесса Маргарет, находится в критическом состоянии. В настоящее время его оперируют. В больницу приехали родители школьника, а также два юриста, чтобы оказать консультативные услуги.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.