В Финляндии один человек погиб в результате нападения в колледже

ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб, девять ранены в результате нападения в профессиональном училище в финском городе Куопио, сообщает полиция Восточной Финляндии.
Ранее сообщалось о трех раненых.
"Куопио. Обнаружили одного из умерших на территории училища", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
В Университетской больнице Куопио сообщили о девяти пострадавших, поступивших в медицинское учреждение. Характер травм медики не комментируют. Училище расположено в торговом центре Hermann, который сейчас оцеплен.
СМИ сообщают, что информация об инциденте поступила в 12.30 (время совпадает с московским). Полиция пока не сообщила о способе нападения.
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