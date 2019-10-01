В Финляндии один человек погиб в результате нападения в колледже

Полицейские машины на территории торгового центра Hermanni в Куопио, Финляндия, после нападения на Savo Vocational College. 1 октября 2019

Полицейские машины на территории торгового центра Hermanni в Куопио, Финляндия, после нападения на Savo Vocational College. 1 октября 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Один человек погиб, девять ранены в результате нападения в профессиональном училище в финском городе Куопио, сообщает полиция Восточной Финляндии.

Ранее сообщалось о трех раненых.

"Куопио. Обнаружили одного из умерших на территории училища", - говорится в сообщении полиции в Twitter

В Университетской больнице Куопио сообщили о девяти пострадавших, поступивших в медицинское учреждение. Характер травм медики не комментируют. Училище расположено в торговом центре Hermann, который сейчас оцеплен.