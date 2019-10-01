В России до 15% семей не могут иметь детей из-за бесплодия

На приеме у врача. Архивное фото

На приеме у врача

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. До 15% семей в России не могут иметь детей по причине бесплодия, следует из материалов круглого стола, посвященного здоровью работающих женщин.

"До 15% семей не могут иметь детей по причине бесплодия; гинекологическая заболеваемость выявляется у 20% российских женщин и девушек", - говорится материалах круглого стола "Экспертная панель по реализации проекта "Здоровье работающих женщин".

Минимальный показатель уровня рождаемости за последние 10 лет зафиксирован в 2018 году, а коэффициент рождаемости составляет в среднем 1,6 на одну женщину, напомнил на мероприятии заслуженный врач России Виктор Черепов.

"Демографическая ситуация продолжает ухудшаться", - констатировал Черепов, напомнив, что в 2018 году родилось на 90,9 тысячи младенцев меньше, чем в 2017 году.

В 2019 году показатели рождаемости продолжают снижаться, подчеркнул заслуженный врач РФ.