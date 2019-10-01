В Москве возбудили уголовное дело после убийства сотрудника СК

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбудили после убийства сотрудника Следственного комитета России в Москве, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи.
"В настоящее время в центральном аппарате Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.