В Москве возбудили уголовное дело после убийства сотрудника СК

Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбудили после убийства сотрудника Следственного комитета России в Москве, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи.