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РИА Новости

В Москве возбудили уголовное дело после убийства сотрудника СК

14:07 01.10.2019 (обновлено: 14:11 01.10.2019)
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© АГН "Москва"Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
© АГН "Москва"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбудили после убийства сотрудника Следственного комитета России в Москве, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший задержан, с ним работают следователи.
"В настоящее время в центральном аппарате Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Обстановка на месте нападения на сотрудника СК в Москве
13:44РИА Новости
СМИ опубликовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве
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Убийство сотрудника СК в МосквеСветлана ПетренкоСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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