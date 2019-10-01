Юные пациенты центра Блохина не останутся без медпомощи, пообещал онколог

Президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на брифинге в ММПЦ МИА "Россия Сегодня"

Президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на брифинге в ММПЦ МИА "Россия Сегодня"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В случае, если детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина примут решение об увольнении, проходящие лечение в центре дети не останутся без медицинской помощи, заявил президент ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев.

Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Позже директор центра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей отделения трансплантации костного мозга подали заявления об увольнении, но пока не уволены.

"Мной был сделан ряд предложений руководству НМИЦ, я имею в виду в адрес академика Стилиди, о том, что общество специалистов, а также центры Москвы и Санкт-Петербурга не оставят пациентов без лечебной работы. Уже в центрах сформированы предложения, и врачи в случае, если будет происходить дальнейшая эскалация действий реальных, придут на работу в детское отделение, чтобы выполнить свой долг перед пациентами", - сказал Румянцев журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".