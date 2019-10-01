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РИА Новости

Юные пациенты центра Блохина не останутся без медпомощи, пообещал онколог

14:07 01.10.2019 (обновлено: 14:32 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на брифинге в ММПЦ МИА "Россия Сегодня"
Президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на брифинге в ММПЦ МИА Россия Сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на брифинге в ММПЦ МИА "Россия Сегодня"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В случае, если детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина примут решение об увольнении, проходящие лечение в центре дети не останутся без медицинской помощи, заявил президент ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Позже директор центра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей отделения трансплантации костного мозга подали заявления об увольнении, но пока не уволены.
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"Мной был сделан ряд предложений руководству НМИЦ, я имею в виду в адрес академика Стилиди, о том, что общество специалистов, а также центры Москвы и Санкт-Петербурга не оставят пациентов без лечебной работы. Уже в центрах сформированы предложения, и врачи в случае, если будет происходить дальнейшая эскалация действий реальных, придут на работу в детское отделение, чтобы выполнить свой долг перед пациентами", - сказал Румянцев журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что втягивание пациентов во внутренние разбирательства центра – серьезная ошибка этического характера.
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Рошаль не поддержал решение врачей центра Блохина об увольнении
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Мне вот интересно чем руководствовались Путин и ко когда отменяли введённые при СССР тарифные зарплатные сетки? Или они не понимали что если отдать деньги на откуп главврачу, то большие зарплаты будут только у самого главврача, его любовницы и бухгалтерии?
1 октября, 15:41
Будущее Страны
1700001
втягивание пациентов??? А что им оставалось делать... врачи неизбежно связаны со своими пациентами... ну, ушли бы они молча... и что??? Тоже объявить им выговор на неэтичное поведение?
1 октября, 15:22
Лариса Ильина
1300011
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