В ДНР сообщили об уничтожении БПЛА силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило разведывательный беспилотник украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

"За прошедшие сутки в районе населенного пункта Старомихайловка (поселок на западе Донецка – ред.) уничтожен очередной БПЛА вооруженных формирований Украины, который использовался боевиками 28-й бригады для ведения разведки", - сказал Айгистов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.