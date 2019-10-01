Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы

"Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, - сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские", - сказал Макрон, комментируя возвращение делегации РФ в ПАСЕ.

"Ваша ассамблея сделал суверенный выбор вновь принять делегацию России. В противном случае был риск рано или поздно увидеть, что Россия покидает Совет Европы. И тогда российские граждане были бы лишены права на обжалования, самой возможности заставить уважать свои права", - отметил французский лидер.

При этом Макрон подчеркнул, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ "не ослабляет нашу решимость покончить с "замороженными конфликтами". Он напомнил, в частности, о конфликтах на Украине, в Грузии, Приднестровье. "Это не жест услужливости, это решение по требованию. Требование в отношении России, чтобы она полностью выполняла свои обязательства в отношении Совета Европы. Требование в отношении нашей организации, чтобы вместе мы были более сильными и более эффективными в отношении подобного рода ситуаций", - добавил президент Франции.