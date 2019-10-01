Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T16:10Z
https://ria.ru/20191001/1559315739.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155927/81/1559278146_0:137:2879:1757_1036x0_80_0_0_d2d71de22dd26bad3956bd199373c30c.jpg
РИА Новости

Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы

14:02 01.10.2019 (обновлено: 16:10 01.10.2019)
1048
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы.
Макрон выступает на заседании ПАСЕ, трансляция ведется на сайте Ассамблеи.
"Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, - сохранить (участие) России в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские", - сказал Макрон, комментируя возвращение делегации РФ в ПАСЕ.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Вчера, 20:10РИА Новости
Кисляк: Франция в ПАСЕ не стремится предотвращать дискриминацию делегаций
"Ваша ассамблея сделал суверенный выбор вновь принять делегацию России. В противном случае был риск рано или поздно увидеть, что Россия покидает Совет Европы. И тогда российские граждане были бы лишены права на обжалования, самой возможности заставить уважать свои права", - отметил французский лидер.
При этом Макрон подчеркнул, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ "не ослабляет нашу решимость покончить с "замороженными конфликтами". Он напомнил, в частности, о конфликтах на Украине, в Грузии, Приднестровье. "Это не жест услужливости, это решение по требованию. Требование в отношении России, чтобы она полностью выполняла свои обязательства в отношении Совета Европы. Требование в отношении нашей организации, чтобы вместе мы были более сильными и более эффективными в отношении подобного рода ситуаций", - добавил президент Франции.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Вчера, 19:50Радио Sputnik
Одна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после воссоединения Крыма с Россией - в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.
3220003
Обсудить 0
Эммануэль МакронСовет ЕвропыФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым в Дамаске. 16 октября 2018
Асад заявил о готовности укреплять отношения с Абхазией
РИА
Новости
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий рассказал, о чем намерен спросить Макрона на сессии ПАСЕ
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
В Кремле не знают об участии Джулиани в форуме евразийского партнерства
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
Посол России поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии
Лента
новостей
Юрий Луценко
Госбюро расследований Украины завело дело против Луценко
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин ответил на претензии грузинской журналистки
Украинский военный
В ДНР сообщили об уничтожении БПЛА силовиков в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
В Кремле заявили о последствиях отказа Киева принять "формулу Штайнмайера"
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Латвийский историк раскритиковал заявление министра обороны о легионерах СС
Председатель госсовета Кубы Рауль Кастро
На Кубе осудили санкции США против Рауля Кастро
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
Лента новостейМолния