Омбудсмен назвал причины насилия над осужденным в пермской колонии

ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Предварительная проверка, проведенная в исправительной колонии №9 в Соликамске, показала, что избиение и изнасилование осужденного двумя заключенными могло быть вызвано личной неприязнью между ними и произошло вследствие проблем с безопасностью в этой колонии, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

По версии следствия, 22 сентября двое осужденных 1986 и 1990 годов рождения избили и изнасиловали в жилой секции отряда ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю другого заключенного. СУСК по региону возбудил дело по факту надругательства, а также дело о халатности в отношении сотрудников колонии. После инцидента на территории произошла драка между осужденными, в ходе которой пострадали более 10 человек, сообщал СК. По данным омбудсмена, травмы получили около 25 человек.

По информации пресс-службы краевого омбудсмена, спустя несколько дней после ЧП исправительное учреждение с проверкой посетили сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае Дмитрий Шевченко, член Общественного наблюдательного совета при ГУФСИН России по Пермскому краю и директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев.

"Причина совершения насильственных действий сексуального характера осужденными 22 сентября 2019 года в отношении осужденного, по предварительным данным, не связана с жестоким, унижающим человеческое достоинство обращением и наказанием со стороны сотрудников колонии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в аппарате краевого омбудсмена, причиной преступления могла стать "личная неприязнь между осужденными", а также "иные причины и обстоятельства, связанные с неписанными правилами поведения в преступной среде, которые стали возможны в данном учреждении".

"По результатам опроса осужденных, потерпевших, а также изучения ситуации в колонии… сделан предварительный вывод о том, что в учреждении имеется серьезная проблема с обеспечением личной безопасности осужденных", - пояснили в пресс-службе пермского омбудсмена.