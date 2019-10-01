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РИА Новости

Омбудсмен назвал причины насилия над осужденным в пермской колонии

14:00 01.10.2019 (обновлено: 14:37 01.10.2019)
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© РИА Новости / Александр ТемновКолония
Колония
© РИА Новости / Александр Темнов
Колония . Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Предварительная проверка, проведенная в исправительной колонии №9 в Соликамске, показала, что избиение и изнасилование осужденного двумя заключенными могло быть вызвано личной неприязнью между ними и произошло вследствие проблем с безопасностью в этой колонии, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
По версии следствия, 22 сентября двое осужденных 1986 и 1990 годов рождения избили и изнасиловали в жилой секции отряда ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю другого заключенного. СУСК по региону возбудил дело по факту надругательства, а также дело о халатности в отношении сотрудников колонии. После инцидента на территории произошла драка между осужденными, в ходе которой пострадали более 10 человек, сообщал СК. По данным омбудсмена, травмы получили около 25 человек.
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По информации пресс-службы краевого омбудсмена, спустя несколько дней после ЧП исправительное учреждение с проверкой посетили сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае Дмитрий Шевченко, член Общественного наблюдательного совета при ГУФСИН России по Пермскому краю и директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев.
"Причина совершения насильственных действий сексуального характера осужденными 22 сентября 2019 года в отношении осужденного, по предварительным данным, не связана с жестоким, унижающим человеческое достоинство обращением и наказанием со стороны сотрудников колонии", - говорится в сообщении.
Как отмечают в аппарате краевого омбудсмена, причиной преступления могла стать "личная неприязнь между осужденными", а также "иные причины и обстоятельства, связанные с неписанными правилами поведения в преступной среде, которые стали возможны в данном учреждении".
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"По результатам опроса осужденных, потерпевших, а также изучения ситуации в колонии… сделан предварительный вывод о том, что в учреждении имеется серьезная проблема с обеспечением личной безопасности осужденных", - пояснили в пресс-службе пермского омбудсмена.
УФСИН по Пермскому краю заявило, что даст свой комментарий только по окончании всех проверок.
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