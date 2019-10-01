Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника тургруппы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации, сообщил журналистам во вторник юрист фонда Евгений Черноусов.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно. Ориентировочный срок завершения всех исследований – конец 2019 года – начало 2020 года.

"Почему-то произошла эксгумация в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем... По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно", - сказал Черноусов.

Как уточнил глава Фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич, речь идёт об эксгумации тела туриста Семена Золотарёва, которая, по его словам, произошла по инициативе издания "Комсомольская правда".

Сестра Юрия Дятлова Татьяна Перминова в свою очередь сказала, что эксгумация - серьезное исследование и должно оно проводиться только в рамках уголовного дела.

"Если это будет крайне необходимо, то есть без этого нельзя будет обойтись, я думаю, что родственники не будут против, потому что истина должна быть определена", - заключила она.

Черноусов уточнил, что эксгумация может проводиться только при возбуждении уголовного дела, чтобы ее результаты стали вещественными доказательствами.