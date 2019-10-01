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РИА Новости

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника тургруппы

13:58 01.10.2019 (обновлено: 14:04 01.10.2019)
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© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова. 1 февраля 1959
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации, сообщил журналистам во вторник юрист фонда Евгений Черноусов.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно. Ориентировочный срок завершения всех исследований – конец 2019 года – начало 2020 года.
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"Почему-то произошла эксгумация в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем... По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно", - сказал Черноусов.
Как уточнил глава Фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич, речь идёт об эксгумации тела туриста Семена Золотарёва, которая, по его словам, произошла по инициативе издания "Комсомольская правда".
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
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Сестра Юрия Дятлова Татьяна Перминова в свою очередь сказала, что эксгумация - серьезное исследование и должно оно проводиться только в рамках уголовного дела.
"Если это будет крайне необходимо, то есть без этого нельзя будет обойтись, я думаю, что родственники не будут против, потому что истина должна быть определена", - заключила она.
Черноусов уточнил, что эксгумация может проводиться только при возбуждении уголовного дела, чтобы ее результаты стали вещественными доказательствами.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПеревал ДятловаГенеральная прокуратура РФЕкатеринбургПроисшествия
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