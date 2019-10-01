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РИА Новости

В Минобрнауки предложили меры по поддержке российских исследований на МКС

13:57 01.10.2019
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© NASA/Christina H KochКорабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
© NASA/Christina H Koch
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников заявил, что нужно подумать о конкурсе для поддержки экспериментов российских ученых на Международной космической станции (МКС).
Он обратил внимание на то, что количество публикаций в престижных журналах от коллег из зарубежных стран, проводящих эксперименты на МКС, в разы превышает число ярких публикаций и экспериментов от российских проектов.
"Мне кажется, что можно было бы сосредоточиться и вместе, например, с Роскосмосом создать такую специальную программу, конкурс объявить на поддержку проектов от российских групп с участием зарубежных ученых, но чтобы ключевые авторы были от России", - сказал Трубников на первой всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос".
Он уточнил, что конкурс должен касаться проектов на эксперименты фундаментального поискового характера на МКС.
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МинобрнаукиГригорий ТрубниковМеждународная космическая станцияРоскосмосРоссияРИА Наука
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