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РИА Новости
Единый день голосования

Венедиктов предложил продлить эксперимент с электронным голосованием

13:54 01.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой продлить эксперимент с электронным голосованием, вновь опробовав его в Москве и в Казани на выборах в Госдуму в 2021 году.
"По э-голосованию. написал письмо Элле Памфиловой с просьбой (с учетом бурного обсуждения разных политических сил) не торопиться с расширением эксперимента, а иметь в виду выборы в Госдуму в 2021 году и ограничиться московскими округами, а также пообсуждать возможность казанских округов, где широко применяются IT-технологии", - написал Венедиктов в своем telegram-канале.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Впервые в стране на трех участках прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
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Единый день голосованияГосдума РФАлексей Венедиктов (журналист)Общество
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