Венедиктов предложил продлить эксперимент с электронным голосованием

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой продлить эксперимент с электронным голосованием, вновь опробовав его в Москве и в Казани на выборах в Госдуму в 2021 году.
"По э-голосованию. написал письмо Элле Памфиловой с просьбой (с учетом бурного обсуждения разных политических сил) не торопиться с расширением эксперимента, а иметь в виду выборы в Госдуму в 2021 году и ограничиться московскими округами, а также пообсуждать возможность казанских округов, где широко применяются IT-технологии", - написал Венедиктов в своем telegram-канале.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Впервые в стране на трех участках прошел эксперимент по проведению электронного голосования.