Венедиктов предложил продлить эксперимент с электронным голосованием

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой продлить эксперимент с электронным голосованием, вновь опробовав его в Москве и в Казани на выборах в Госдуму в 2021 году.