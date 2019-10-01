Глава Башкирии поручил разобраться в убийстве собак петардами

УФА, 1 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поручил правительству разобраться в ситуации с массовым убийством щенков петардами в Стерлитамаке.

Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят. Полиция организовала проверку.

"В Стерлитамаке был инцидент с детьми. Кто-то просит сейчас линчевать, но наша задача сейчас понять, почему это произошло, чтобы таких фактов не было. Где-то мы чуть упустим, и уже беда происходит. На это надо обратить внимание", - сказал на "оперативке" глава Башкирии, обращаясь членам правительства.

Он отметил, что дети скорее всего не из благополучных семей.