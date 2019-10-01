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РИА Новости

Глава Башкирии поручил разобраться в убийстве собак петардами

13:52 01.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 1 окт - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поручил правительству разобраться в ситуации с массовым убийством щенков петардами в Стерлитамаке.
Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят. Полиция организовала проверку.
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"В Стерлитамаке был инцидент с детьми. Кто-то просит сейчас линчевать, но наша задача сейчас понять, почему это произошло, чтобы таких фактов не было. Где-то мы чуть упустим, и уже беда происходит. На это надо обратить внимание", - сказал на "оперативке" глава Башкирии, обращаясь членам правительства.
Он отметил, что дети скорее всего не из благополучных семей.
"Я так понимаю, не из хороших семей там ребятки были. В то же время, не надо устраивать сейчас судилище и устраивать черт-те знает что. Не надо, мы сами разберемся", - сказал Хабиров.
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Радий ХабировСтерлитамакПроисшествия
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