В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

УФА, 30 сен - РИА Новости. Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.

По данным волонтеров, инцидент произошел 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии. К обращению прикреплена фотография с убитыми животными.

"Зверски были убиты двухнедельные щенки бездомной собаки и сама собака, школьниками 8-й школы. Сначала малолетние изверги, закинули в убежище к собачей семье петарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства, над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды… В некоторых кололи какие-то уколы", - говорится в петиции, которую на 8.30 мск уже подписали почти 14 тысяч пользователей сети интернет.

В материале сообщается, что о жестокой расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую делали сами школьники и рассылали одноклассникам. Сообщается, что в адрес одноклассников от них поступали угрозы, "если кто-то проболтается". "Подростки устроили квест на районе "кто круче". И в ход пошли выброшенные котята с 5-го этажа дома. Вчера о происшествии стало известно волонтеру, которая выехала и обнаружила трупы щенят", - говорится в сообщении.