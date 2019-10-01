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РИА Новости

Госбюро расследований Украины завело дело против Луценко

13:51 01.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко
© РИА Новости
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Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщил во вторник и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.
Ранее Арахамия заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино, и обещал лично обратиться в правоохранительные органы.
Юрий Луценко
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"На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по части 1 статьи 364 УК ("злоупотребление властью и служебным положением" - ред.)", - цитирует Билоусенко агентство УНН.
По его словам, согласно заявлению Арахамии, усматривается возможное "совершение бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом".
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