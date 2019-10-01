Госбюро расследований Украины завело дело против Луценко

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщил во вторник и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.

Ранее Арахамия заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино, и обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

"На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по части 1 статьи 364 УК ("злоупотребление властью и служебным положением" - ред.)", - цитирует Билоусенко агентство УНН