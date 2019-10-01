Рошаль не поддержал решение врачей центра Блохина об увольнении

"Я уже много лет детский доктор и это я не понимаю - ищите другие способы, потому что это, кажется, шантаж. В этом отношении я их не поддерживаю, коллективное заявление об уходе - это безобразие, и врачебное сообщество это не поддержит никогда", - сказал Рошаль журналистам на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".