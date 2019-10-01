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РИА Новости

Рошаль не поддержал решение врачей центра Блохина об увольнении

13:46 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль заявил, что не поддерживает массовое увольнение сотрудников онкоцентра Блохина, так как из-за этого могут пострадать больные дети.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор онкоцентра Иван Стилиди сообщил, что пять врачей подали заявление об увольнении.
"Я уже много лет детский доктор и это я не понимаю - ищите другие способы, потому что это, кажется, шантаж. В этом отношении я их не поддерживаю, коллективное заявление об уходе - это безобразие, и врачебное сообщество это не поддержит никогда", - сказал Рошаль журналистам на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что ставить любые амбиции на одни весы со здоровьем детей нельзя.
При этом, по словам Рошаля, следует ввести мораторий на увольнение врачей не по собственному желанию в случае прихода нового руководства. "Когда приходит новое руководство, то в течение минимум года или полутора ни один сотрудник не увольняется, если он сам не захочет, чтобы снять элемент напряженности и эмоций", - пояснил Рошаль.
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
13:34РИА Новости
Директор центра Блохина назвал условие подписания заявления врачей об уходе
25122015
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