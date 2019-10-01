В России могут создать центр мирового уровня по космическим исследованиям

"Мне кажется, что вполне заслуживает наше государство и в рамках национального проекта заслуживает место идея создания одного из таких научных центров мирового уровня в сфере, связанной с космосом, космическими исследованиями", - сказал Трубников на Первой всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос".