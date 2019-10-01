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РИА Новости

В России могут создать центр мирового уровня по космическим исследованиям

13:43 01.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Научный центр мирового уровня в сфере космических исследований может быть создан в России в рамках национального проекта, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.
"Мне кажется, что вполне заслуживает наше государство и в рамках национального проекта заслуживает место идея создания одного из таких научных центров мирового уровня в сфере, связанной с космосом, космическими исследованиями", - сказал Трубников на Первой всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос".
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Григорий ТрубниковРоссияРИА Наука
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