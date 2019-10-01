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РИА Новости

Путин подписал закон о бюджетных субсидиях виноградарям и виноделам

13:42 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 27 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 27 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит поддержать отечественных виноградарей и виноделов, создав условия для производства вина из российского винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья.
Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов или затрат в связи с производством и реализацией винодельческих продуктов, произведенных из выращенного в России винограда. Эти субсидии могут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам (за исключением госучреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физлицам - производителям такой продукции.
Закон уточняет, что такие субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда и произведенной из него винодельческой продукции: вин, игристых вин, виноматериалов.
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Помимо этого, в перечень винодельческой продукции, при производстве которой может оказываться такая поддержка из бюджета, законом включены ликерные вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения и алкогольная продукция, предназначенной для экспортных поставок.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияЭкономика
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