Путин подписал закон о бюджетных субсидиях виноградарям и виноделам

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона позволит поддержать отечественных виноградарей и виноделов, создав условия для производства вина из российского винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья.

Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов или затрат в связи с производством и реализацией винодельческих продуктов, произведенных из выращенного в России винограда. Эти субсидии могут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам (за исключением госучреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физлицам - производителям такой продукции.

Закон уточняет, что такие субсидии могут предоставляться в отношении недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда и произведенной из него винодельческой продукции: вин, игристых вин, виноматериалов.

Помимо этого, в перечень винодельческой продукции, при производстве которой может оказываться такая поддержка из бюджета, законом включены ликерные вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения и алкогольная продукция, предназначенной для экспортных поставок.