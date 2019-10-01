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РИА Новости

СМИ опубликовали видео с места нападения на сотрудника СК в Москве

13:44 01.10.2019 (обновлено: 13:55 01.10.2019)
13114
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Агентство городских новостей "Москва" опубликовало видео с места нападения на сотрудника СК у приемной ведомства в Москве.
На кадрах видна проходная приемной СК в Техническом переулке в Москве. У здания стоят несколько автомобилей Следственного комитета, а также полиции.
Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника ведомства.
Нападавшего задержали, с ним работают следователи.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, раненый сотрудник СК имеет звание полковника юстиции.
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну и фиг с ним
1 октября, 14:34
Telebaran
70011436
а теперь еще и посадят ни зачто мужика
1 октября, 14:39
Иван Иванов
45101021
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