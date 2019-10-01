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РИА Новости

Умер раненный при нападении в Москве сотрудник СК

13:40 01.10.2019 (обновлено: 14:44 01.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Полковник юстиции, сотрудник Следственного комитета Владислав Капустин, пострадавший при нападении в Москве, умер. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Мужчину ударили ножом в сердце. Задетыми оказались крупные сосуды. Шансов выжить практически не было, пострадавший умер не приходя в сознание.
Ранее источник РИА Новости в медицинских кругах сообщал, что пациента прооперировали, он находится в послеоперационной палате, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавшего задержали, с ним работают следователи.
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13:44РИА Новости
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