Умер раненный при нападении в Москве сотрудник СК

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Полковник юстиции, сотрудник Следственного комитета Владислав Капустин, пострадавший при нападении в Москве, умер. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Мужчину ударили ножом в сердце. Задетыми оказались крупные сосуды. Шансов выжить практически не было, пострадавший умер не приходя в сознание.

Ранее источник РИА Новости в медицинских кругах сообщал, что пациента прооперировали, он находится в послеоперационной палате, его состояние врачи оценивают как тяжелое.