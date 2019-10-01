Директор центра Блохина назвал условие подписания заявления врачей об уходе

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Заявление пяти врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина об увольнении будут рассмотрены, они будут подписаны только в случае, если это не навредит пациентам, заявил директор центра Иван Стилиди.

В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении.