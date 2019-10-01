Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:37Z
https://ria.ru/20191001/1559314039.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155931/79/1559317973_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_4c9a875ceb17755f49282ab6e26919ef.jpg
РИА Новости

Директор центра Блохина назвал условие подписания заявления врачей об уходе

13:34 01.10.2019 (обновлено: 14:37 01.10.2019)
1140
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Заявление пяти врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина об увольнении будут рассмотрены, они будут подписаны только в случае, если это не навредит пациентам, заявил директор центра Иван Стилиди.
В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении.
"Рассмотрю (заявления), какая там формулировка, необходимо соблюсти условие, чтобы дети были охвачены и ухожены, охвачены заботой и медицинской помощью со стороны клиники, если это не будет нарушено, то желающим с правильной формулировкой об увольнении, я их просьбу удовлетворю", - сказал Стилиди журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Капельница в детской больнице
12:18РИА Новости
В Минздраве обвинили онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
7350121
Обсудить 1
Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаРоссийский онкологический научный центр имени Н. Н. БлохинаМоскваОбщество
Рекомендуем
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима
Рошаль не поддержал решение врачей центра Блохина об увольнении
РИА
Новости
Капельница в детской больнице
В Минздраве обвинили онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
Президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на брифинге в ММПЦ МИА Россия Сегодня
Юные пациенты центра Блохина не останутся без медпомощи, пообещал онколог
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников
Лента
новостей
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав прокомментировал обращение онкологов центра Блохина
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Умер раненный при нападении в Москве сотрудник СК
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Колония
Омбудсмен назвал причины насилия над осужденным в пермской колонии
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон отметил обеспокоенность Франции в связи с митингами в России
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
В центре Блохина заявили, что пять врачей подали заявления об увольнении
Юрий Луценко
Госбюро расследований Украины завело дело против Луценко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
Лента новостейМолния