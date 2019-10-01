Путин подписал закон о надзоре за осужденными к принудительным работам

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке административного надзора в отношении лиц, осужденных к уголовному наказанию в виде принудительных работ, соответствующий документ опубликован во вторник на интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Он устанавливает, что в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами срок административного надзора будет исчисляться со дня отбытия этого наказания.
Также вводится норма, в соответствии с которой срок административного надзора будет приостанавливаться в случае привлечения поднадзорного лица к принудительным работам. Кроме того, для устранения пробела правового регулирования, законопроект расширяет перечень оснований для продления судом административного надзора.
Согласно закону, административный надзор может быть продлен судом в случае осуждения поднадзорного лица к наказанию, не связанному с лишением свободы, или наказанию в виде лишения свободы условно. Также документ уточняет нормы, касающиеся обязанности поднадзорного лица заблаговременно уведомлять органы внутренних дел о смене места жительства, пребывания или своего фактического нахождения.
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