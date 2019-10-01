ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз по росту мировой торговли

"Объем мировой торговли товарами, как ожидается, увеличится на 1,2% в 2019 году. Это значительно ниже прогноза апреля по росту торговли, который составлял 2,6%", - говорится в релизе. В 2020 году ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7%, однако это также хуже весеннего прогноза в 3%. При этом организация прогнозирует рост мирового ВВП на 2,3% как в текущем году, так и в следующем.