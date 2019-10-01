Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T18:38Z
https://ria.ru/20191001/1559313336.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155921/18/1559211869_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_d6fcf2fa3e0a2dcd2b5e40d0a45581c9.jpg
РИА Новости

Путин ответил на претензии грузинской журналистки

13:18 01.10.2019 (обновлено: 18:38 01.10.2019)
37022
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
Так он ответил на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Журналистка выкрикнула вопрос президенту по дороге на заседание.
Президента также спросили, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают "оккупированными грузинскими территориями".
"Когда мы примем такое решение", — ответил он.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси
28 сентября, 12:11РИА Новости
Президент Грузии призвала к диалогу с Россией
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Грузинская сторона разорвала отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
6422722542
Обсудить 11
Владимир ПутинЕреванРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Все они похожи на аппендикс. Вроде и ненужный особо, а как только ныть начинает - отрезать необходимо или всему организму плохо. Затянули по слабости и привязанности, а аппендиксы воспаляются теперь и образуется це-аппендициты
1 октября, 17:11
kos105
3860015
За чем сейчас вступать в полемику с грузинскими СМИ? Если конфликт-набрасываться на них не надо ,но и общение ограничить следует. Чтобы провокаций поменьше было.
1 октября, 16:53
АПАлексей Просто
3802201
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
РИА
Новости
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Лента
новостей
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"
Призывники в сборном пункте
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Здание Совета Европы
В ПАСЕ создали группу "Балтик-плюс" для противодействия России
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Паспорт гражданина Российской Федерации
В России планируют изменить правила получения гражданства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
18:06Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
Лента новостейМолния