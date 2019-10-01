Путин ответил на претензии грузинской журналистки

ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Так он ответил на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Журналистка выкрикнула вопрос президенту по дороге на заседание.

Президента также спросили, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают "оккупированными грузинскими территориями".

"Когда мы примем такое решение", — ответил он.