Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T13:16Z
https://ria.ru/20191001/1559313238.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102845/06/1028450657_0:176:2967:1845_1036x0_80_0_0_be9b9fef132219835c57aa8bc1a1d79f.jpg
РИА Новости

Глава Росстата рассказал о переписи населения в 2020 году

13:16 01.10.2019
305
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСотрудник федеральной службы государственной статистики производит перепись жителей села Эски-Сарай в Крыму
Сотрудник федеральной службы государственной статистики производит перепись жителей села Эски-Сарай в Крыму
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Предстоящая в октябре 2020 года Всероссийская перепись населения, скорее всего, в последний раз пройдет в привычном виде - "переписать лично каждого", в последующих переписях буду уже совсем другие технологии, о которых сейчас можно только догадываться, считает глава Росстата Павел Малков.
Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.
"Мы эту перепись называем одновременно и первой цифровой переписью, и одновременно - последней бумажной переписью в России. Возможно, это вообще последняя перепись в традиционном понимании, когда мы каждого лично переписываем", - сказал Малков на пресс-конференции во вторник.
"Потом, через 10 лет, наверное, уже будут совсем другие правила, другие технологии, о них сегодня можно только догадываться", - отметил он.
"Даже эта перепись радикально отличается от всего, что было раньше, от всех предыдущих переписей. Мы не знаем, что будет дальше, но зато точно знаем, что точная, непредвзятая, современная статистика будет нужна абсолютно всегда",- заключил глава Росстата.
Перепись. Все точно
Перепись. Все точно. Кто такие переписчики и почему нужно открыть им дверь
27 сентября, 14:30
610005
Обсудить 2
РосстатРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Перепись населения
Россиян не будут спрашивать о доходах на переписи населения в 2020 году
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
18:08Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Лента новостейМолния