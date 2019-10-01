Глава Росстата рассказал о переписи населения в 2020 году

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Предстоящая в октябре 2020 года Всероссийская перепись населения, скорее всего, в последний раз пройдет в привычном виде - "переписать лично каждого", в последующих переписях буду уже совсем другие технологии, о которых сейчас можно только догадываться, считает глава Росстата Павел Малков.

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.

"Мы эту перепись называем одновременно и первой цифровой переписью, и одновременно - последней бумажной переписью в России. Возможно, это вообще последняя перепись в традиционном понимании, когда мы каждого лично переписываем", - сказал Малков на пресс-конференции во вторник.

"Потом, через 10 лет, наверное, уже будут совсем другие правила, другие технологии, о них сегодня можно только догадываться", - отметил он.

"Даже эта перепись радикально отличается от всего, что было раньше, от всех предыдущих переписей. Мы не знаем, что будет дальше, но зато точно знаем, что точная, непредвзятая, современная статистика будет нужна абсолютно всегда",- заключил глава Росстата.