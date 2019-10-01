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РИА Новости

Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове

13:14 01.10.2019 (обновлено: 13:39 01.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Артем Шейнин
 Артем Шейнин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева после его высказывания о покойном режиссере Марке Захарове.
Выпуск был посвящен обсуждению ситуации на Украине. Метлев в эфире заявил, что Москва во все времена ставила Киеву палки в колеса. В качестве примера "агрессии СССР" он назвал присоединение к Украинской ССР ее нынешних западных областей, что вызывало сопротивление в виде "радикального национализма" и "бандеровщины".
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Тогда Шейнин предложил "исправить ошибку" и "отсоединить" эти регионы. На это украинский журналист провел аналогии с режиссером.
"Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух", — сказал он.
В ответ ведущий отметил, что "топтание на могилах" очень характерно для украинских экспертов, и попросил гостя покинуть студию.

"Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда", — потребовал Шейнин.

После этого он подошел к оппоненту и начал лично выталкивать его из помещения.
Художественный руководитель "Ленкома", театральный и кинорежиссер Марк Захаров умер 28 сентября. Его похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.
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63919691742
Обсудить 41
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Популярные комментарии
Зная таких "экспертов" любыми путями стараются их приглашать в программу, чтобы рейтинг поднять! Тьфу!
1 октября, 13:16
Сергей Серый
83101310
Вообще не понимаю зачем их приглашают, да ещё бабло отстегивают, за оскорбление нас же!!! Телемазохизм))
1 октября, 14:09
99265478131
7150104
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