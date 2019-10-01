Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ведущий ток-шоу Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева после его высказывания о покойном режиссере Марке Захарове.

Выпуск был посвящен обсуждению ситуации на Украине. Метлев в эфире заявил, что Москва во все времена ставила Киеву палки в колеса. В качестве примера "агрессии СССР" он назвал присоединение к Украинской ССР ее нынешних западных областей, что вызывало сопротивление в виде "радикального национализма" и "бандеровщины".

Тогда Шейнин предложил "исправить ошибку" и "отсоединить" эти регионы. На это украинский журналист провел аналогии с режиссером.

"Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух", — сказал он.

В ответ ведущий отметил, что "топтание на могилах" очень характерно для украинских экспертов, и попросил гостя покинуть студию.

"Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда", — потребовал Шейнин.

После этого он подошел к оппоненту и начал лично выталкивать его из помещения.