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РИА Новости
Теплоснабжение

Ъ: власти могут отказаться от ТЭС на экспериментальных российских турбинах

13:07 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Рабочие в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ может отказаться от строительства ТЭС на экспериментальных образцах российских газовых турбин большой мощности 1,4 ГВт в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, включая американскую GE и немецкую Siemens, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Для этого турбины должны соответствовать постановлению правительства №719, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Речь об этом шла на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября, схема в целом была им одобрена, говорят несколько собеседников издания. В аппарате вице-премьера и в Минэнерго газете сообщили, что решение еще не принято. В Минпромторге от комментариев отказались, ссылаясь на отсутствие протокола совещания.
Предполагалось, что газовая ТЭС на 1,4 ГВт будет строиться в Каширском районе Московской области по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ). Капзатраты на проект предварительно оценивались Минэнерго в 100 миллиардов рублей, общая нагрузка на энергорынок до 2035 года - 198 миллиардов рублей.
Своих технологий производства газовых турбин большой мощности (ГТБМ) у РФ нет. Проект исходно был создан для обкатки турбин подсанкционных "Силовых машин" Алексея Мордашова, отмечает издание. При этом "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, контролирует энергоактивы "Газпрома") обсуждают создание СП с GE и Siemens. Планы по выпуску мощной турбины ГТД-110М есть также у консорциума ОДК "Ростеха", "Интер РАО" и "Роснано".
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Как поясняют собеседники газеты, отборы могут пройти на 2026–2028 годы — к этому сроку зарубежные машиностроители должны успеть полностью локализовать машины большой мощности. Правительство выделит под них квоту около 2 ГВт. Конкурировать поставщики, вероятно, будут по наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE). Собеседники издания объясняют такое решение большими рисками того, что "Силовые машины" не смогут наладить производство ГТБМ. При этом "Силовые машины" по-прежнему будут претендовать на 7 миллиардов рублей из бюджета на локализацию ГТБМ, еще 8 миллиардов рублей компания должна привлечь самостоятельно.
В Siemens газете сообщили, что планы по локализации газовой турбины SGT5–2000E (187 МВт, частично локализована СП Siemens с "Силовыми машинами" — СТГТ) не изменились, компания рассчитывает на подписание СПИКа и затем до середины 2023 года на локализацию компонентов горячего тракта. В ОДК, "Интер РАО" и ГЭХе от комментариев отказались.
В "Силовых машинах" изданию заявили, что к 2025 году успеют наладить производство своих ГТБМ, и уточнили, что в планах компании изготовить головные образцы отечественных ГТУ в конце 2023 — начале 2024 года. В компании также говорят, что "достигли серьезного прогресса" в освоении ГТБМ: создано конструкторское бюро, разработана конструкторская документация, ведется техперевооружение производства, определены отечественные поставщики критически важных комплектующих.
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В "Сообществе потребителей энергии" считают, что конкурсный отбор не отменяет нерыночной сути ДПМ, по которым будут оплачиваться проекты ГТБМ. С учетом негативного опыта оплаты "инновационных" и простаивающих энергоблоков на Троицкой ГРЭС ГЭХа и Ивановских ПГУ "Интер РАО" (речь идет об оборудовании ОДК) "следует производить дифференцированную оплату мощности, исходя из годовой загрузки таких энергоблоков на уровне не ниже 75%", говорят в ассоциации.
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