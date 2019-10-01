Спикер Рады намерен покинуть пост главы партии "Слуга народа"

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков во вторник заявил, что намерен покинуть пост главы пропрезидентской партии "Слуга народа", решение будет принято на съезде партии.
"Совмещать должности главы партии и главы Верховной рады достаточно сложно. Партия молодая, ее необходимо строить, что требует много времени. Мы будем готовиться к местным выборам, и совмещать эти две должности неэффективно. Поэтому я планирую покинуть должность главы политической силы", - сказал Разумков на брифинге.
По его словам, это решение будет принято на съезде, который пройдет в конце октября либо в ноябре.
Разумков также отказался сообщить, кто может занять его место, отметив, что "соответствующее решение примет съезд".