Спикер Рады намерен покинуть пост главы партии "Слуга народа"

"Совмещать должности главы партии и главы Верховной рады достаточно сложно. Партия молодая, ее необходимо строить, что требует много времени. Мы будем готовиться к местным выборам, и совмещать эти две должности неэффективно. Поэтому я планирую покинуть должность главы политической силы", - сказал Разумков на брифинге.