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РИА Новости

Источник рассказал подробности о раненном в Москве сотруднике СК

13:03 01.10.2019 (обновлено: 13:33 01.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание СК РФ в Москве
Здание СК РФ в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание СК РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Раненный в Москве сотрудник центрального аппарата Следственного комитета находится в звании полковника, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке.
"Раненый имеет звание полковника юстиции", - сказал источник.
Нападавший задержан, с ним работают следователи. Раненый доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.
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Убийство сотрудника СК в МосквеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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