Источник рассказал подробности о раненном в Москве сотруднике СК

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Раненный в Москве сотрудник центрального аппарата Следственного комитета находится в звании полковника, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее СК сообщил, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке.
"Раненый имеет звание полковника юстиции", - сказал источник.
Нападавший задержан, с ним работают следователи. Раненый доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.