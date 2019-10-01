В Крыму повысили прожиточный минимум пенсионеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Прожиточный минимум пенсионеров в Крыму повышен до 8912 рублей, соответствующее решение принято на внеочередной сессии парламента республики.
Прожиточный минимум установлен на 2020 год.
"Предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионеров республики в размере 8912 рублей, таким образом, прожиточный минимум увеличивается на 542 рубля", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Проект закона был внесен главой республики Сергеем Аксеновым.
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