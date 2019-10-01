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РИА Новости
Культура

Юлиана Слащева проверит состояние имущественного комплекса студии Горького

13:26 01.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева
Председатель правления киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Юлиана Слащева на посту врио гендиректора киностудии имени Горького планирует провести анализ хозяйственной деятельности и состояния имущественного и технологического комплекса, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".
Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ РИА Новости сообщили, что Росимущество согласовало кандидатуру Слащевой на должность гендиректора киностудии имени Горького. В Росимуществе подтвердили, что она назначена врио гендиректора. Как уточнили в "Союзмультфильме", Слащева продолжит занимать должность председателя правления анимационной студии.
"Создание фильмов и мультфильмов для детей и молодежи должно происходить в синергии, поскольку эти, казалось бы, разные виды контента решают по сути одни и те же задачи – воспитательную, образовательную, развлекательную", - сказала Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.
По ее словам, первыми шагами на новом посту станет проведение анализа хозяйственной деятельности, состояния имущественного и технологического комплекса, стратегических планов развития и кинопроизводства.
В сентябре заявление об уходе по собственному желанию подал прежний генеральный директор московской киностудии имени Горького Сергей Зернов, который занимал эту должность с первого декабря 2010 года.
Председатель правления Киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева
00:01Культура
Глава "Союзмультфильма" Слащева возглавит киностудию имени Горького
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КультураСергей ЗерновЮлиана СлащеваСоюзмультфильмРосимущество
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