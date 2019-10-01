Юлиана Слащева проверит состояние имущественного комплекса студии Горького

"Создание фильмов и мультфильмов для детей и молодежи должно происходить в синергии, поскольку эти, казалось бы, разные виды контента решают по сути одни и те же задачи – воспитательную, образовательную, развлекательную", - сказала Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.