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РИА Новости

Женщины-генералы впервые возглавили расчет на военном параде в Пекине

12:56 01.10.2019
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
ПЕКИН, 1 окт - РИА Новости. Две женщины-генерала Народно-освободительной армии Китая впервые в истории страны возглавили расчет на военном параде, который во вторник состоялся в Пекине по случаю 70-й годовщины основания КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Генерал-майор ВВС, летчик высшего разряда, первая в истории КНР женщина – командир дивизии ВВС Чэн Сяоцзянь и генерал-майор Тан Бин возглавили сводный расчет из 352 женщин-военнослужащих разных родов войск НОАК и народной вооруженной милиции.
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Военнослужащая женской роты ВВС НОАК Чжао Ин, для которой этот парад стал уже вторым, рассказала, что "в китайской армии сейчас есть очень много женщин-военнослужащих, в разных родах войск, на разных постах, для многих они являются примером".
"Все женщины, участвующие сегодня в параде, демонстрируют силу и талант китайских женщин-военнослужащих. Лично для меня участие в параде – высочайшая честь и священная миссия, и для ее успешного исполнения я приложила максимум усилий", - рассказала Чжао Ин.
В армию девушка пришла сразу после школы и служит уже 12 лет. Говоря о тех, кто вместе с ней прошел парадным строем по главной площади страны, Чжао Ин отметила, что, несмотря на то, что время на подготовку к параду было не столь продолжительным, все с большим достоинством профессионально выполнили стоящую перед ними задачу.
Отвечая на вопрос о том, проявляют ли девушки какую-либо слабость во время тренировок, она отметила, что "ситуации, когда кто-то заболел или заплакал, не было, иногда некоторые девушки нервничают, если у них не получается делать какие-то движения синхронно со всеми, но потом самостоятельно тренируются, доводят технику до идеала, и настроение вновь улучшается".
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