Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T12:51Z
https://ria.ru/20191001/1559311927.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154823/89/1548238924_0:50:3072:1778_1036x0_80_0_0_78fc7462d77f388ab4fbf9a3a6de3c1e.jpg
РИА Новости

В центре Блохина заявили, что пять врачей подали заявления об увольнении

12:51 01.10.2019
3937
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пять врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявления об увольнении, заявил директор центра Иван Стилиди.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
Здание Министерства здравоохранения РФ
12:10РИА Новости
Минздрав прокомментировал обращение онкологов центра Блохина
"Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками, они не уволены, но подали эти заявления", - сказал Стилиди журналистам.
1713608
Обсудить 1
Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНМоскваОбщество
Рекомендуем
Евгений Тимофеевич Шалашников
В Туле умер участник штурма Берлина, оставивший надпись на Рейхстаге
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина" рассказала, почему дала интервью на русском языке
Здание посольства РФ в Эстонии
Власти Таллина закрыли телеканал, транслировавший российские программы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
Лента
новостей
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав прокомментировал обращение онкологов центра Блохина
Георгиевская ленточка
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленточки
Снимок с невидимым леопардом, сделанный в национальном парке Земля леопарда
Нацпарк "Земля леопарда" показал собственный снимок "невидимого" леопарда
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Налоговый кодекс РФ
Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
"Ленком" попросит московские власти присвоить театру имя Марка Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
Лента новостейМолния