В центре Блохина заявили, что пять врачей подали заявления об увольнении

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пять врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявления об увольнении, заявил директор центра Иван Стилиди.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
"Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками, они не уволены, но подали эти заявления", - сказал Стилиди журналистам.