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РИА Новости

Парламент Гонконга срочно эвакуируют на фоне проходящих беспорядков

12:48 01.10.2019 (обновлено: 12:55 01.10.2019)
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© AP Photo / Kin CheungПолиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Шатине, Гонконг. 1 октября 2019
© AP Photo / Kin Cheung
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Секретариат Законодательного собрания Гонконга объявил о немедленной эвакуации персонала на фоне проходящих в городе протестов, которые уже переросли в насильственные столкновения демонстрантов с полицией.
"Секретариат Законодательного собрания издал красное предупреждение в 15.55 по местному времени 1 октября. От всего персонала требуется немедленно эвакуироваться из комплекса Законодательного собрания в безопасных условиях", - говорится в опубликованном заявлении.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Гонконгская оппозиция ранее планировала провести 1 октября крупный марш протеста, но заявку на его проведение отклонили. Это не остановило протестующих, которые вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты собрались в разных районах города, они ломают светофоры и дорожные ограждения и выкрикивают лозунги.
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