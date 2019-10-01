Парламент Гонконга срочно эвакуируют на фоне проходящих беспорядков

ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Секретариат Законодательного собрания Гонконга объявил о немедленной эвакуации персонала на фоне проходящих в городе протестов, которые уже переросли в насильственные столкновения демонстрантов с полицией.

"Секретариат Законодательного собрания издал красное предупреждение в 15.55 по местному времени 1 октября. От всего персонала требуется немедленно эвакуироваться из комплекса Законодательного собрания в безопасных условиях", - говорится в опубликованном заявлении.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Гонконгская оппозиция ранее планировала провести 1 октября крупный марш протеста, но заявку на его проведение отклонили. Это не остановило протестующих, которые вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Демонстранты собрались в разных районах города, они ломают светофоры и дорожные ограждения и выкрикивают лозунги.