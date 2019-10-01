Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T12:46Z
https://ria.ru/20191001/1559311686.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155127/03/1551270307_0:154:1500:998_1036x0_80_0_0_0f32d60dc0b8db4ac4a7cce723b9fbfa.jpg
РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области появится более 2,6 тысячи мест в детсадах

12:46 01.10.2019
20
© РИА Новости / Денис ГришкинНа территории детского сада
На территории детского сада
© РИА Новости / Денис Гришкин
ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Свыше 2,6 тысячи мест будет создано в детских садах Воронежской области в течение 2020 и 2021 годов для детей от полутора до трех лет, заявил председатель облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетёсов в ходе посещения нового детского сада в Воронеже.
Детский сад №22 построен рядом с жилым комплексом "Учитель", квартиры в котором предназначены для работников образования и предоставлялись по льготной стоимости. Проектная мощность детского сада – 280 мест. Здесь работают 12 групп: три группы для детей ясельного возраста и девять групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время здесь 330 воспитанников.
Города России. Воронеж
24 сентября, 18:11Воронежская область
В Воронежской области откроются более 60 центров образования "Точка роста"
Как отмечает облдума, проект детского сада уникален с точки зрения архитектурного решения и планировки и не имеет аналогов в Воронеже. Помещения групп оснащены необходимым игровым и интерактивным оборудованием, мебелью и дидактическими пособиями и материалами. За детским садом закреплена благоустроенная территория с прогулочными, игровыми площадками, спортивной площадкой. Стоимость строительства детского сада составила порядка 252 миллионов рублей, из них средства областного бюджета – почти 184 миллиона, городского бюджета – около 69 миллионов рублей.
Заведующая детским садом Инга Меркулова показала Нетёсову помещения ясельной группы, пищеблок, зимний сад, спортивный зал, медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, студию ИЗО, кабинет английского языка, детскую лабораторию.
Детский сад
23 сентября, 18:17Воронежская область
В Воронежской области около 4,5 тысяч мест появятся в яслях до конца года
"В рамках нацпроекта "Демография" на создание в детских садах региона мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет выделен 1 миллиард 47 миллионов рублей, из них 890 миллионов рублей – средства федерального бюджета. До конца 2019 года средства на данные цели будут освоены в полном объеме. Суммарно по итогам 2019 года в дошкольных учреждениях Воронежской области будет создано 4322 места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2020-2021 годах будет продолжена работа по созданию 2603 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств из федерального и областного бюджетов", – сказал Нетёсов.
Председатель Воронежской областной думы также отметил, что все учреждения уже обеспечены профессиональными кадрами, в том числе прошедшими курсы повышения квалификации. Всего в детских садах региона создано порядка 600 дополнительных рабочих мест.
000000
Обсудить 0
Воронежская областьВоронежОбщество
Рекомендуем
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
В Сети появились первые кадры со съемок комедии от Netflix "Евровидение"
РИА
Новости
Девушка с ноутбуком
Более 3 тыс московских предпринимателей воспользовались новым сервисом ИТР
Минск
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
Врачи во время операции
В съезде врачей в Подмосковье примут участие более 2,5 тыс медиков региона
Лента
новостей
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Луценко отверг обвинения в связях с сетью нелегальных казино
Весенняя посевная в Краснодарском крае
Власти Кубани направят средства на гранты сельхозкооперативам
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Замглавы МИД обсудил с послом Германии выполнение Минских соглашений
Компас на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево
Минпромторг предложил создать "Корпорацию морского приборостроения"
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
СМИ: в Ираке силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Кадр из мультфильма Холодное сердце
Рок-группа Weezer записала сингл для саундтрека "Холодного сердца 2"
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава украинской делегации не планирует контактов с Россией в ПАСЕ
Рабочие в цехе по восстановлению лопаток газовых турбин
Ъ: власти могут отказаться от ТЭС на экспериментальных российских турбинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
18:10В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области
Лента новостейМолния