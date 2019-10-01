В Воронежской области появится более 2,6 тысячи мест в детсадах

ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Свыше 2,6 тысячи мест будет создано в детских садах Воронежской области в течение 2020 и 2021 годов для детей от полутора до трех лет, заявил председатель облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетёсов в ходе посещения нового детского сада в Воронеже.

Детский сад №22 построен рядом с жилым комплексом "Учитель", квартиры в котором предназначены для работников образования и предоставлялись по льготной стоимости. Проектная мощность детского сада – 280 мест. Здесь работают 12 групп: три группы для детей ясельного возраста и девять групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время здесь 330 воспитанников.

Как отмечает облдума, проект детского сада уникален с точки зрения архитектурного решения и планировки и не имеет аналогов в Воронеже. Помещения групп оснащены необходимым игровым и интерактивным оборудованием, мебелью и дидактическими пособиями и материалами. За детским садом закреплена благоустроенная территория с прогулочными, игровыми площадками, спортивной площадкой. Стоимость строительства детского сада составила порядка 252 миллионов рублей, из них средства областного бюджета – почти 184 миллиона, городского бюджета – около 69 миллионов рублей.

Заведующая детским садом Инга Меркулова показала Нетёсову помещения ясельной группы, пищеблок, зимний сад, спортивный зал, медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, студию ИЗО, кабинет английского языка, детскую лабораторию.

"В рамках нацпроекта "Демография" на создание в детских садах региона мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет выделен 1 миллиард 47 миллионов рублей, из них 890 миллионов рублей – средства федерального бюджета. До конца 2019 года средства на данные цели будут освоены в полном объеме. Суммарно по итогам 2019 года в дошкольных учреждениях Воронежской области будет создано 4322 места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2020-2021 годах будет продолжена работа по созданию 2603 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств из федерального и областного бюджетов", – сказал Нетёсов.