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РИА Новости

В ОАК рассказали о разработке нового самолета-амфибии

12:43 01.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМеждународная выставка "Гидроавиасалон". 6 сентября 2018
Международная выставка Гидроавиасалон. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В России разрабатывается самолет-амфибия со взлетной массой свыше тысячи тонн, что более чем в 20 раз превышает этот показатель у Бе-200, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"На ТАНТК им. Г. М. Бериева разрабатываются проекты будущих самолетов-амфибий с взлетной массой, превышающей 1000 тонн. Такие летательные аппараты смогут доставлять грузы и пассажиров на большие расстояния на высотах и скоростях, свойственных самолетам, используя при этом транспортную инфраструктуру существующих морских портов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник, 1 октября ТАНТК им. Г.М. Бериева отмечает свое 85-летие. "Сегодня ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - динамично развивающееся в рамках ОАК предприятие, которое ставит перед собой четкие цели - выпуск конкурентоспособной, современной авиационной техники для российских и зарубежных заказчиков. В 2016 году на предприятии освоено серийное производство модернизированных самолетов Бе-200ЧС в интересах российских и зарубежных заказчиков", - отметили в ОАК.
В корпорации добавили, что для освоения серийного производства обновленного Бе-200ЧС на ТАНТК им. Г.М. Бериева была проведена глубокая модернизация производственных мощностей: создано новое высокотехнологичное производство, закуплено оборудование, модернизированы технологические линии и цеха, набран и обучен персонал.
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия
23 сентября, 03:07РИА Новости
В "Роскосмосе" рассказали о разработке нового пилотируемого корабля
Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК, предназначен для тушения пожаров, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду. Максимальная взлетная масса Бе-200 при взлете с суши составляет 41 тонну, при глиссировании - 43.
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Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияТехнологии
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