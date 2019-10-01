В ОАК рассказали о разработке нового самолета-амфибии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В России разрабатывается самолет-амфибия со взлетной массой свыше тысячи тонн, что более чем в 20 раз превышает этот показатель у Бе-200, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На ТАНТК им. Г. М. Бериева разрабатываются проекты будущих самолетов-амфибий с взлетной массой, превышающей 1000 тонн. Такие летательные аппараты смогут доставлять грузы и пассажиров на большие расстояния на высотах и скоростях, свойственных самолетам, используя при этом транспортную инфраструктуру существующих морских портов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник, 1 октября ТАНТК им. Г.М. Бериева отмечает свое 85-летие. "Сегодня ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - динамично развивающееся в рамках ОАК предприятие, которое ставит перед собой четкие цели - выпуск конкурентоспособной, современной авиационной техники для российских и зарубежных заказчиков. В 2016 году на предприятии освоено серийное производство модернизированных самолетов Бе-200ЧС в интересах российских и зарубежных заказчиков", - отметили в ОАК.

В корпорации добавили, что для освоения серийного производства обновленного Бе-200ЧС на ТАНТК им. Г.М. Бериева была проведена глубокая модернизация производственных мощностей: создано новое высокотехнологичное производство, закуплено оборудование, модернизированы технологические линии и цеха, набран и обучен персонал.