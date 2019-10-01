Екатеринбург получит более 2,5 миллиардов рублей на Универсиаду-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Более 2,5 миллиарда рублей получит Екатеринбург из федерального бюджета на подготовку к Универсиаде-2023, сообщил во вторник на своей странице в Более 2,5 миллиарда рублей получит Екатеринбург из федерального бюджета на подготовку к Универсиаде-2023, сообщил во вторник на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023.

"Проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады. В следующем году – 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м – уже 625 с лишним, в 2022-м – 1,7 миллиарда", - написал парламентарий.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей. Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что соревнования по всем видам спорта, входящим в программу Универсиады, пройдут в Екатеринбурге до 2023 года.