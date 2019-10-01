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РИА Новости
Свердловская область

Екатеринбург получит более 2,5 миллиардов рублей на Универсиаду-2023

12:42 01.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Депутат Государственной Думы РФ Андрей Альшевских . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Более 2,5 миллиарда рублей получит Екатеринбург из федерального бюджета на подготовку к Универсиаде-2023, сообщил во вторник на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023.
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"Проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады. В следующем году – 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м – уже 625 с лишним, в 2022-м – 1,7 миллиарда", - написал парламентарий.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей. Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что соревнования по всем видам спорта, входящим в программу Универсиады, пройдут в Екатеринбурге до 2023 года.
На днях Екатеринбург с инспекционным визитом посетила делегация FISU. В течение двух дней члены департамента летних Универсиад знакомились с объектами инфраструктуры города, которые планируется задействовать в проведении XXXII Всемирной летней Универсиады-2023. Делегация посетила стадион "Екатеринбург Арена", Дворец игровых видов спорта, спортивный комплекс УрФУ, Уральскую футбольную академию, Академию бокса РМК, спорткомплекс "Калининец" и ряд других спортивных объектов. Директор летних Универсиад FISU Марк Ванденплас отмечал, что это его первый визит в Екатеринбург, он носит оценочный характер.
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