В Татарстане проверят спортцентр, где в бассейне захлебнулся ребенок

Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что в понедельник в одном из спортивных комплексов города Набережные Челны во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. По предварительным данным, ребёнок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и провел реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.