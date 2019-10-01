В Татарстане проверят спортцентр, где в бассейне захлебнулся ребенок

КАЗАНЬ, 1 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит деятельность фитнес-центра в Набережных Челнах, где семилетний мальчик захлебнулся в бассейне во время занятий с инструктором, сообщает надзорное ведомство.
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что в понедельник в одном из спортивных комплексов города Набережные Челны во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. По предварительным данным, ребёнок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и провел реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
По данному факту СК возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Прокуратура Набережных Челнов проверит деятельность фитнес-центра, в котором семилетний ребенок захлебнулся во время занятий с инструктором по плаванию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.